Il calciomercato della Juventus è ormai un argomento caldissimo anche se manca davvero poco al ritorno in campo per l’impegno in serie A.

Durante questo periodo di sosta per le nazionali si sono accumulate tante voci riguardo possibili colpi e possibili cessioni della dirigenza bianconera. Gennaio del resto è ormai dietro l’angolo e tutte le big d’Europa, Juventus compresa, non fanno mistero di voler cogliere le eventuali occasioni che il mercato potrà offrire. Allegri aspetta rinforzi a centrocampo e uno dei nomi più ambiti è quello di Tchouameni, stella del Monaco e della nazionale francese. Per il quale c’è davvero tanta concorrenza.

Calciomercato Juventus, Chelsea pronto a prendere Tchouameni e lasciarlo al Monaco

E a gennaio qualcosa potrebbe muoversi riguardo il giocatore, come riportano gli ultimi rumors di calciomercato.it. Secondo i quali il Chelsea sarebbe pronto a mettere le mani su Tchouameni, mettendo sul piatto i 40 milioni di euro che sono la somma richiesta per la cessione. Gli inglesi potrebbero convincere i francesi anche con una promessa, quella di far concludere al giocatore la stagione con i francesi. Dando così anche l’opportunità al centrocampisti di continuare nel suo percorso di crescita.