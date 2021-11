Calciomercato Juventus, au revoir Rabiot | La nuova mediana “francese” – VIDEO

Calciomercato Juventus, addio Rabiot: Cherubini ridisegna la nuova mediana sempre di stampo “francese”. Ecco le mosse in canna.

Game over. Dopo le tante occasioni che gli sono state concesse, e che puntualmente sono state sprecate, Adrien Rabiot potrebbe scrivere la parola fine al capitolo non proprio indimenticabile della sua storia con la Juventus. L’ex Psg, dall’ingaggio monstre di 7 milioni di euro a stagione, ha il contratto in scadenza nel 2023, e la sensazione è che in estate sia un serio candidato a fare le valigie. Cherubini sta già vagliando i profili per una mediana da ridisegnare, complice anche l’addio quasi inevitabile di Ramsey.