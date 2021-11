Calciomercato Juventus, i nomi dei big in scadenza | Colpi a zero

Calciomercato Juventus, in Serie A sono molti i nomi dei top player in scadenza di contratto che potrebbero salutare a zero.

Calciomercato Juventus, in questa sessione di mercato, più di altre, sono tanti i top player che potrebbero salutare i rispettivi club a parametro zero. Tanti potenziali campioni che arriverebbero soprattutto dalla Serie A. In ogni settore c’è un nome importante, se pensiamo, ad esempio, all’attacco, spicca il clamoroso profilo in uscita Insigne ma anche in difesa non mancano i possibili grandi colpi: il Milan è sempre alle prese con il rinnovo di Romagnoli che viene gestito, come sappiamo, da Raiola ma proprio dallo stesso procuratore anche un altro nome dall’estero potrebbe interessare i bianconeri, parliamo, infatti, di Mazraoui.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, incontro previsto | Il procuratore sta per arrivare

Tanti possibili colpi a parametro zero

Poi inutile ribadire quanto sia importante il nome di Pogba, il polpo è il fuoriclasse più ambito che potrebbe fare ritorno in Italia, alla Juventus ma tutto dipenderà dall’offerta per il contratto ancora decisamente alto per le casse bianconere. Ma tornando ad altri colpi dall’estero, prima abbiamo fatto il nome di Mazraoui, il giocatore 25enne dell’Ajax viene monitorato molto da vicino dalle big di Serie A, oltre che da Real Madrid, Bayern Monaco e Arsenal per questo concerne l’estero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rifiutata la prima offerta | Va alzato il prezzo

Sul giocatore infatti potrebbe scatenarsi una vera e propria asta, andando a chiudere così un potenziale crack scuola Ajax. Anche ‘ESPN’ fa il nome dei bianconeri come potenziali acquirenti del centrocampista/difensore che potrebbe giungere nel campionato italiano.