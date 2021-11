Calciomercato Juventus, Real e Psg in pressing | Si complica il colpo a zero

By

Calciomercato Juventus, il Real Madrid e il Psg sono in pressing. Si complica maledettamente il possibile colpo a zero

Si complica il colpo a parametro zero. Anche perché sia il Real Madrid che il Psg sono in forte pressing sul centrocampista. E se i madrileni hanno deciso di mollare quasi del tutto la pista che porta a Paul Pogba, non mollano invece quella che riguarda la Serie A.

Secondo quanto riportato da ElGolDigital infatti, la società del presidente Florentino Perez sta alzando il livello di guardia nei confronti di Kessie, il centrocampista del Milan che ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con i rossoneri e che è in cerca di una nuova sistemazione. A quanto pare, l’ivoriano, è attirato dalle voci che lo vorrebbero alla squadra del direttore sportivo Leonardo, ma un improvviso inserimento in maniera decisa dei Blancos, potrebbe far svolare la situazione.

Calciomercato Juventus, ci complica il colpo Kessie

In poche parole, per la Juventus, si complica il colpo Kessie. Anche perché Cherubini al momento sembra essere interessato soprattutto alla questione relativa a Pogba, altro obiettivo dei piemontesi. La sensazione è che tutte le possibilità, il direttore sportivo della Juve, se le giocherà (aggiungeremmo anche giustamente) sulla voglia di riportare a Torino quel giocatore che in maglia bianconera è esploso.

E in questo momento particolare, appare senza dubbio molto più semplice riuscire ad arrivare al francese che a Kessie. Soprattutto perché il centrocampista del Milan, secondo quanto trapela, avrebbe la voglia di cambiare campionato e confrontarsi in altri Paesi. Ecco perché guarda anche con interesse alla Premier League, dove c’è il Liverpool pronto a fargli un’offerta economica importante. Concorrenza spietata, insomma. E costi che potrebbero lievitare. La Juve non vuole partecipare ovviamente a nessuna asta.