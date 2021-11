Calciomercato, Juventus e Roma beffate | Doppio “addio”

Calciomercato Juventus, lo scacco matto è servito anche la Roma: il maxi intreccio che taglia fuori i due club italiani.

Le manovre di mercato di Roma e Juventus sono inestricabilmente connesse, anche perché entrambe le formazioni stanno provando in tutti i modi a rimpolpare le rispettive mediane, che hanno denotato qualche defayances tecnica o “quantitativa”. I terreni di scontro sono molteplici, ma il principale oggetto della contesa resta sempre Denis Zakaria, per il quale c’è da segnalare un’interessante novità che trapela dalla Germania. Secondo quanto riportato dalla “Bild“, infatti, nelle ultime ore avrebbe fatto irruzione il Borussia Dortmund, pronto a beffare la concorrenza già a gennaio.

Calciomercato Juventus e Roma, bomba Witsel e Zakaria: assalto Newcastle e Dortmund

Ma non è finita qui. Secondo newcastleworld.com, il blitz per Zakaria sarebbe giustificato dalla partenza di Witsel, sul quale avrebbe messo gli occhi il Newcastle, alla ricerca di un valido profilo in mediana. Il belga ha il contratto in scadenza nel 2022, come Zakaria, ed è stato accostato, in analoga continuità con l’attuale incontrista del Borussia Mönchengladbach, ai due principali club italiani che si stanno sfidando per l’elvetico: l’ex Zenit, in particolare, avrebbe avuto dei contatti con il vice allenatore del Magpies, Jones. Siamo solo all’inizio delle prime schermaglie: Juve e Roma sono avvisate.