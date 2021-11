Juventus, filtra l’ottimismo per il rientro | Potrebbe esserci dal primo minuto

Juventus, filtra l’ottimismo per il rientro dell’attaccante che era in dubbio nella super sfida di campionato contro la Lazio.

Juventus, Allegri poteva recuperare un uomo chiave nella super sfida di campionato di sera pomeriggio. Stando infatti alle ultime novità di formazione, Paulo Dybala potrebbe esserci nell’importante partita di campionato contro la Lazio dell’ex Sarri. Ora più che mai la presenza di uomini chiave in casa bianconera risulta fondamentale. Dybala è ritornato a Torino, anticipando la sosta con la nazionale dove avrebbe dovuto giocare nella super sfida contro il Brasile.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, incontro previsto | Il procuratore sta per arrivare

Dybala potrebbe esserci contro la Lazio

Dal ‘Corriere dello Sport’ infatti si parla di un forte ottimismo per la presenza del numero 10 argentino. Ora più che mai, visto anche il piazzamento in classifica, la Juventus ha bisogno di risultati importanti e con la Lazio si spera possa fare al massimo della possibilità.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rifiutata la prima offerta | Va alzato il prezzo

In caso di reintegro della Joya, Allegri potrebbe ritrovare uomini chiave in fase offensiva e certamente proiettare la squadra a livello offensivo. Non sarà una sfida semplice, ovviamente, ma i bianconeri faranno di tutto per ottenere immediatamente i tre punti che garantirebbero ulteriore ottimismo per la classifica.