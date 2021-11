Lazio Juventus, infortunio Dybala: l’esito degli esami

Juventus, infortunio Dybala: le sensazioni in vista della delicata sfida contro la Lazio. L’esito degli esami.

Dopo la sosta delle Nazionali, il campionato riprende con il botto, presentando molte gare di alta classifica che potrebbero orientare in un senso piuttosto che in un altro l’esito di una stagione nella quale, al momento, Milan e Napoli viaggiano a ritmi molto elevati.

Week end cruciale anche per la Juventus, a caccia di punti preziosissimi per ricucire il gap dal quarto posto; la vittoria contro la Fiorentina, maturata in seguito al successo contro lo Zenit, ha sicuramente contribuito a ridare serenità all’ambiente, ma Allegri si aspetta una prova di maturità dai suoi. Chiesa e compagni, infatti, se la vedranno contro la Lazio di Maurizio Sarri, ex dal dente avvelenato, con i biancocelesti che però dovranno far fronte ad una vera e propria emergenza in attacco. In realtà, anche Allegri dovrà sciogliere il rebus Dybala solo all’ultimo, dopo che la Joya quest’oggi si è sottoposto ad esami strumentali per accertare la gravità dell’infortunio al polpaccio patito in Nazionale.

Infortunio Dybala, verso Lazio-Juventus: il risultato degli esami

Gli esami a cui si è sottoposto oggi #Dybala al J Medical non hanno evidenziato lesioni al polpaccio. Domani giornata chiave per decidere se l’argentino prenderà parte o meno a #LazioJuve 🇦🇷⚪️⚫️@Goalitalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) November 18, 2021

Come riferito dal giornalista di goal.com Romeo Agresti, il rischio lesione è stato scongiurato: ragion per cui, per Dybala sarà fondamentale la giornata di domani, in una rifinitura che servirà al numero 10 per capire se effettivamente potrà essere arruolabile per la trasferta di Roma. Trapela un cauto ottimismo, anche se la volontà dello staff sanitario bianconero è improntata alla massima cautela: si vogliono evitare spiacevoli ricadute, deleterie a questo punto della stagione. Vi terremo aggiornati nel caso in cui dovessero esservi ulteriori sviluppi.