Calciomercato Juventus, addio De Ligt | Cash e scambio sul piatto

Calciomercato Juventus, ancora tutto da decidere il futuro di De Ligt, che si configura come un rebus: c’è un’offerta bomba.

La situazione che sta vivendo Matthijs De Ligt è al limite del paradossale. Sebbene in questa prima parte di stagione si sia rivelato uno dei calciatori più in forma, o almeno quello che ha ridotto al minimo gli svarioni ed errori individuali vari, il suo futuro è ancora un rebus: il contratto in scadenza nel 2024 potrebbe essere rinnovato – e in quest’ottica vanno ascritti i summit dell’ultimo periodo con Mino Raiola – ma qualora dovesse arrivare un’offerta davvero irrinunciabile, la “Vecchia Signora” non potrebbe esimersi dal prenderla in considerazione. Sia chiaro, i bianconeri non hanno nessuna intenzione di privarsi tanto facilmente dell’ex centrale dell’Ajax, per il quale non a caso a partire dalla prossima estate scatterà la clausola rescissoria pari a 125 milioni di euro.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, il Barcellona si ritira dall’asta | “Costa troppo”

Calciomercato Juventus, il Barcellona pensa a De Ligt: 60 milioni più una contropartita sul piatto

Nelle scorse settimane il Chelsea aveva effettuato dei sondaggi esplorativi, dopo che anche in estate i Blues avevano provato a tastare il terreno. L’indiscrezione rilanciata da “El Nacional“, però, è di quelle clamorose; secondo il portale iberico, infatti, ci potrebbe essere un clamoroso ritorno di fiamma del Barcellona – che prima dell’irruzione della Juve, era il club candidato a prelevarlo dall’Ajax – con i blaugrana disposti a mettere sul piatto un’offerta composita. Sarebbero 60, ai quali andrebbe aggiunta una contropartita tecnica, i milioni che Laporta avrebbe deciso di proporre alla Vecchia Signora per fiaccarne la resistenza. Offerta che, salvo clamorosi colpi di scena, se confermata, dovrebbe essere rispedita al mittente.