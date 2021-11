Calciomercato Juventus, irrompe Simeone | Addio al bomber

Il Cholo Simeone ha fatto irruzione in unua trattativa di calciomercato Juventus che ormai dura da una vita. Chi va a Madrid? Mauro Icardi.

Una trattativa di calciomercato della Juventus rischia di finire a carte quarantotto. Riguarda Mauro Icardi, promesso sposo della Vecchia Signora da una vita e mai convolato a nozze. Un altro suo connazionale, infatti, avrebbe messo gli occhi su Icardi per sostituire la punta di diamante della sua squadra, in scadenza di contratto nell’estate del 2022 e, al momento, poco propenso a un’estensione dell’accordo. Ma di chi stiamo parlando? Ma certo, di Diego Pablo Simeone. L’allenatore dell’Atletico Madrid, secondo quanto rivelano da ‘todofichajes.com’, starebbe pensando proprio all’ex capitano nerazzurro come rimpiazzo per un Luis Suarez quasi sul piede di partenza (e per la seconda volta).

Icardi si allontana dalla Juventus

Con l’arrivo di Lionel Messi al Paris Saint-Germain, la concorrenza per Mauro Icardi si è fatta ancora più spietata per un posto da titolare. Del resto si parla di uno degli attacchi più forti del panorama calcistico internazionale. Per forza di cose, l’argentino ne sta risentendo parecchio. Sono solo tredici le presenze dell’ex Inter tra Ligue 1 e Champions League, con tre reti messe a segno (tutte nel campionato francese). La soluzione dell’addio è quella più gettonata, per giugno le valigie sono già pronte.