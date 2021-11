Calciomercato Juventus, blitz di Guardiola | Doppia beffa: 100 milioni

Calciomercato Juventus, gli sceicchi del City metterebbero a disposizione un tesoretto davvero importante per chiudere due obiettivi.

Calciomercato Juventus, gli sceicchi del Manchester City metterebbero sul piatto un tesoretto davvero importante per l’allenatore spagnolo che a questo punto andrebbe a chiudere non uno ma ben due grandi obiettivi di mercato dei bianconeri. Stiamo parlando, purtroppo per i tifosi bianconeri, di Zakaria e di Vlahovic. Entrambi profili acquistabili dal 2022. Una brutta beffa se dovesse, realmente, andare in porto.

Guardiola pronto a chiudere i due obiettivi dei bianconeri

100 milioni per avere entrambi nel 2022. Il Manchester City fa sul serio e a questo punto se tutto dovesse, realmente, chiudersi in estate la Vecchia Signora verrebbe doppiamente beffata.

Gli sceicchi sono pronti a fare fanta follie sul mercato e i primi due grandi colpo del 2022 sarebbero i profili ideale per la Juventus di Allegri. Staremo a vedere cosa succederà e soprattutto se realmente i giocatori preferiranno il campionato inglese rispetto all’alternativa italiana.