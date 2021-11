Lazio Juventus, tifosi contro Sarri | Il coro riservato al grande ex

By

Lazio Juventus, i tifosi bianconeri non perdonano Sarri: ecco il coro riservato al grande ex al 90′, che non è passato inosservato.

Vittoria importantissima della Juventus di Max Allegri, che è riuscita ad espugnare l’Olimpico al termine di una prestazione solida, ben condotta dall’inizio alla fine. La doppietta di Bonucci ha fatto la differenza, permettendo alla “Vecchia Signora” di smuovere in maniera importante la classifica, vincendo un big match di vitale importanza. Lazio-Juve, però, è stato anche Sarri contro Allegri: serpeggiava curiosità in merito a quale sarebbe stata l’accoglienza riservata dai supporters bianconeri al grande ex.

Al minuto 89′, dal settore ospiti è partito un coro emblematico: “Salta con noi, Maurizio Sarri“: ironico, ovviamente, a suggellare quella che per la Juve e per i suoi tifosi è stata una bella rivincita.