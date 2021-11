Calciomercato Juventus, triplo addio e blitz | Prendono Chiesa così

Calciomercato Juventus, dalla Spagna insistono: il blitz per Federico Chiesa si può materializzare così. Allegri trema.

Anche contro la Lazio, Chiesa ha fornito una prestazione assolutamente convincente, soprattutto nel secondo tempo, quando gli spazi per l’ex Fiorentina sono diventati sempre più ampi.

La poliedricità dell’italiano ormai è nota ai più: esterno alto in un 3-5-2, ala offensiva del 4-3-3, ma anche seconda punta, ed è proprio questo il ruolo che Allegri gli sta provando a cucire su misura, soprattutto nelle gare in cui i bianconeri devono fare a meno di Paulo Dybala, che contro i biancocelesti è stato costretto a dare forfait per la sesta volta in stagione. Dalla prossima estate, la Juve comincerà a pagare i 60 milioni di euro pattuiti con la Fiorentina, dopo la scadenza del prestito biennale, ma già alcuni mesi fa a Torino sono arrivate offerte da capogiro, con il Chelsea e il Bayern Monaco disposti a fare follie per arrivare ad uno dei prospetti più importanti del panorama calcistico internazionale.

Calciomercato Juventus, il Real piomba su Chiesa | Il piano di Perez

Stando a quanto riferito da Diariogol, però, anche il Real Madrid si sarebbe iscritto nella corsa per Chiesa, su espressa richiesta di Carlo Ancelotti. I Blancos, però, non vorrebbero mettere sul piatto più di 60 milioni, offerta che, se presentata, sarebbe comunque rispedita al mittente dai bianconeri, che non hanno nessuna intenzione di svendere uno dei proprio gioielli più fulgidi. Tuttavia, le eventuali cessioni di Hazard, Bale ed Asensio potrebbero cambiare le carte in tavola, e garantire al club spagnolo un discreto tesoretto da investire a stretto giro di posta.