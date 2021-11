Juventus, Bonucci manda un messaggio ai compagni

La Juventus si è presa tre punti davvero molto importanti battendo ieri pomeriggio all’Olimpico la Lazio dell’ex Maurizio Sarri.

Una partita giocata con grande attenzione difensiva da parte degli uomini di Allegri, capaci di trovare la via del gol per due volte dal dischetto grazie a Leonardo Bonucci. Doppietta dunque per il difensore, che ha trascinato la sua squadra ad un successo che consente di recuperare terreno per ora non solo dai biancocelesti ma anche dal Milan. I rossoneri hanno perso contro la Fiorentina. Proprio Bonucci a fine partita ha parlato ai giornalisti.

Juventus, Bonucci: “Tutte le carte in regola per far bene”

“Una vittoria fondamentale, lo spirito di sacrificio che abbiamo messo in campo dal primo minuto fino al fischio finale ha fatto la differenza. – si legge sul sito ufficiale del club – Le partite dopo la sosta non sono mai semplici, ma abbiamo dimostrato grande solidità e il successo è meritato. Noi siamo la Juve e questo deve essere il nostro livello di attenzione da qui in avanti. Non siamo partiti bene quest’anno, ma sono convinto che questa squadra abbia tutte le carte in regola per fare bene” ha detto il difensore centrale. Grande ottimismo dunque da parte di Bonucci e un messaggio da vero leader per i compagni.