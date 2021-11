Calciomercato Juventus, si profila un duello con la Roma per il mediano

Quali saranno le prossime mosse di calciomercato della Juventus? I tifosi aspettano con ansia rinforzi per la squadra di mister Allegri.

Che sia a gennaio o nella prossima estate, non ci sono dubbi sul fatto che la dirigenza bianconera intende senz’altro regalare delle nuove pedine ad Allegri. Tutti i reparti potrebbero accogliere volti nuovi, ma è soprattutto il centrocampo quello che “rischia” di cambiare più pedine. Con tanti nomi che stanno circolando ormai da mesi. Ora arriva una nuova indiscrezione su un possibile interesse dei bianconeri per un calciatore già conosciuto in serie A visti i suoi trascorsi nel nostro campionato.

Calciomercato Juventus, Paredes potrebbe lasciare il Psg?

Come ha scritto il “Messaggero”, potrebbe profilarsi un ritorno in Italia per Leandro Paredes, oggi al Psg. Ha il contratto in scadenza nel 2023 ma il club transalpino non si opporrebbe ad una sua partenza nella prossima estate, visto che non avrebbe intenzione di rinnovare l’accordo. E per il centrocampista argentino non ci sarebbe solamente l’interesse della Roma, ma anche quello della Juventus. Che, come ormai noto, sta cercando rinforzi a centrocampo per il futuro.