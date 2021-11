Calciomercato Juventus, ribaltone e scippo: colpaccio “Real”

Calciomercato Juventus, un ribaltone sulla panchina che potrebbe regalare già un grande obiettivo a gennaio.

Calciomercato Juventus, al Manchester United è stato ufficializzato l’esonero di Solskjaer e la panchina dei Red Devils verrà affidata ad un altro ex storico centrocampista come Micheal Carrick, uno dei pilastri ai tempi di Ferguson. Il neo allenatore avrebbe già mosso alcuni desideri alla dirigenza e già attuabili nella finestra invernale di gennaio. Tra i nomi fatti, figura anche un obiettivo a centrocampo dei bianconeri, stiamo parlando di Isco che potrebbe, clamorosamente, diventare un colpo assicurato per il 2022.

Carrick chiede Isco | Juventus beffata

Isco in uscita dal Real Madrid potrebbe, dunque, diventare il primo grande colpo della nuova era del Manchester United. In questo senso, come riportato dall’indiscrezione di ‘elgoldigital’ la Juventus verrebbe indubbiamente tagliata fuori. Giocatore che è stato in più occasioni, specialmente in passato quando c’era ancora Paratici, accostato alla Vecchia Signora.

Isco infatti non è più indispensabile per Ancelotti e potrebbe dunque diventare il primo grande colpo della nuova era del Manchester United post Solskjaer. Inoltre il suo passato con CR7 proprio al Real Madrid, potrebbe convincere lo spagnolo a scegliere l’esperienza inglese.