Calciomercato Juventus, svolta in difesa | Rescissione immediata

Calciomercato Juventus, annuncio bomba dalla Spagna: il club chiede la rescissione immediata del suo contratto in scadenza nel 2023.

Nelle ultime apparizioni, eccetto che in occasione delle scialbe prove offerte contro Sassuolo ed Hellas Verona, il pacchetto difensivo della Juventus pare che abbia recuperato quella compattezza che ne ha garantito tanti successi in campo Nazionale.

La freddezza dagli undici metri di Bonucci ha permesso ai bianconeri di espugnare l’Olimpico, ma anche De Ligt ha fornito una prova solida, concreta, fisica, sbrogliando le (poche) minacce create dagli uomini di Sarri. Ciò non toglie, però, che qualcosa in difesa inevitabilmente andrà fatto, non solo perché “Bonny” e Chiellini non sono ormai giovanissimi, ma alla luce anche dei numerosi rumours che trapelano dall’Inghilterra, secondo cui De Ligt sarebbe finito nel mirino di alcune big di Premier. Non a caso, alla Juve è stato accostato, in maniera piuttosto timida, anche Samuel Umtiti, ormai ai ferri corti con il Barcellona.

Calciomercato Juventus, il Barça ha chiesto la rescissione di Umtiti

Stando a quanto riferito dalla Spagna, e sottolineato più nello specifico da Sport.es, il Barcellona avrebbe maturato la decisione di provare in tutti i modi a rescindere il contratto del difensore, legato ai blaugrana fino al 2023. I catalani proveranno a convincere l’ex Lione, messo da tempo ai margini del progetto tecnico, a cambiare aria già a gennaio, optando per una separazione consensuale.