Calciomercato Juventus, l’esclusione alimenta i rumors sul centrocampista

Guardare alle possibili mosse di calciomercato per la dirigenza della Juventus è d’obbligo vista la necessità di rinforzare la squadra.

Una Juventus sempre più italiana può essere una prospettiva realistica per una squadra che sta cambiando pelle per ringiovanire l’organico. Elementi come Locatelli e Chiesa sono autentici perni della rosa del presente e del futuro. E non sono da escludere altri colpi “azzurri”. Sta facendo molto parlare in queste ore l’esclusione di Zaniolo dalla formazione titolare della Roma che ha affrontato il Genoa, nonostante il tecnico Mourinho avesse a centrocampo delle assenze decisamente pesanti. Non solo, il numero 22 non è subentrato nemmeno nella ripresa.

Calciomercato Juventus, Zaniolo escluso dai titolari: piace anche in Premier

Calciomercato.it sottolinea come l’esclusione del centrocampista offensivo giallorosso potrebbe alimentare nuovi rumors di mercato nei suoi confronti, nonostante il calciatore sia molto legato ai colori della Roma. Già in passato il suo nome è stato accostato alla Juventus ma Zaniolo è un elemento molto apprezzato anche all’estero. La sua valutazione oggi è di circa 40 milioni di euro e lo seguono con interesse soprattutto in Premier League, dove piace a Manchester United e al Tottenham di Antonio Conte.