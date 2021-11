Juventus, ennesima tegola per Allegri: non si è allenato in gruppo

Juventus, un’ennesima brutta situazione per quanto concerne la fase offensiva dei bianconeri. Stamane non c’era agli allenamenti.

Juventus, un altro assente in fase offensiva. Stamane all’allenamento di rifinitura in previsione della sfida di domani sera di Champions League, i bianconeri saranno a Londra per giocarsi il primato del girone contro il Chesea, Allegri purtroppo non sembra che avrà a disposizione Kulusevski. Dopo Dybala (che però era presente agli allenamenti) e Danilo, che sta attendendo l’esito degli esami strumentali per stabilire l’entità dell’infortunio, un altro giocatore rimarrà ai box.

Juventus, manca Kulusevski agli allenamenti

Come scrive la ‘Gazzetta Dello Sport’ tra gli assenti agli allenamenti di stamattina in previsione del Chelsea manca anche lo svedese. Giocatore che nonostante le difficoltà che sta avendo in questa prima fase di campionato potrebbe, comunque, risultare fondamentale come sostituto lì a destra ma Allegri dovrà, a quanto sembra, fare a meno di lui.

Domani sera i bianconeri disputeranno una sfida importante contro gli attuali campioni d’Europa. Dopo la vittoria in casa, in questo ritorno a Londra, Allegri vorrà fare il meglio possibile per stabilire il primato del turno e garantirsi un passaggio agli ottavi (già certificato) più facilitato.