Juventus, come sta Danilo | L’esito degli esami strumentali

Juventus, uscito per infortunio nell’ultima partita, il laterale brasiliano ha sottoposto gli esami strumentali: i tempi di recupero.

Juventus, Danilo uscito per infortunio nell’ultima sfida di campionato, stamane ha eseguito gli esami strumentali per stabilire l’entità del suo problema. Il giocatore brasiliano saprà dunque quando dovrà stare fuori e gli eventuali tempi di recupero. Secondo infatti gli accertamenti svolti questa mattina, Allegri potrà riavere uno dei proprio uomini chiave della difesa entro due mesi. Purtroppo un lungo periodo di stop. La Vecchia Signora non è certamente fortunata quanto concerne gli infortunati. Adesso nella lista degli indisponibili si aggiunge anche il giocatore brasiliano. Come riportato dagli esami infatti è stata riscontrata una “lesione di medio grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra”.

