Juventus, adesso è ufficiale | Ritorna Mario Mandzukic

Juventus, adesso è ufficiale: c’è il ritorno di Mario Mandzukic. L’ex calciatore croato inizia una nuova vita nella propria Nazione

E’ uno di quei calciatore che ogni tifosi spera di avere in squadra. Uno di quelli che mai è stato dimenticato dai tifosi bianconeri che anche quando è tornato da avversario ha dato il giusto merito a chi ha tirato la carretta per molto tempo mettendoci non solo la faccia, ma anche il corpo e l’anima per raggiungere i propri obiettivi.

E adesso è ufficiale: Mario Mandzukic inizia una nuova vita. Sempre in campo. Ma con un ruolo diverso. E non in Italia, visto che lavorerà per la sua Nazionale, la Croazia: sono state ottantanove le presenze per lui con 23 gol all’attivo. Vice campione del Mondo in Russia nel 2018. Un bottino di enorme spessore. Così come di spessore è stato l’uomo e il calciatore. E continuerà a esserlo, almeno per quanto riguarda la propria indole personale.

Juventus, Mandzukic collaborare di Dalic

La federazione croata ha annunciato che l’ex attaccante della Juventus entrerà a fare parte dello staff del selezionatore Dalic. Una nuova vita in panchina per Marione, che anche in campo è sempre stato uno che sapeva come e dove muoversi. Un predestinato in ogni senso. Ed è giusto che uno come lui inizi in questo modo, cercando di dare una mano alla propria squadra che andrà ad affrontare il Mondiale in Qatar il prossimo inverno.

Una notizia del genere era nell’aria, adesso ci sono anche i crismi dell’ufficialità. Un grosso in bocca al lupo a quell’attaccante che è entrato, sin da subito, nel cuore dei tifosi della Juve.