Buffon: «La Juventus ha certi colpi che non t’aspetti. La Champions…»

Buffon sulla Juventus: «Quando sembra in difficoltà poi sorprende, la vedo protagonista, anche in Champions». Sulla Nazionale ci crede.

«La Juventus quando sembra in difficoltà poi sorprende sempre e ha dei colpi di reni che le fanno vincere i trofei più impensabili». Gigi Buffon la Champions League non l’ha mai vinta ma la Signora la conosce bene. Da vent’anni e anche in una stagione così dice: «Vedo la Juve sempre protagonista in ogni competizione, poi vincere la Champions in questi anni, contro determinate squadre, è sempre complicato». “Il numero uno dei numero uno”, come lo definì Francesco Repice, domenica ha vissuto una gara da assoluto protagonista parando di tutto al Cosenza e impedendo che i calabresi vincessero in casa del Parma. Come 26 anni fa, nel giorno del suo esordio, è stato praticamente una saracinesca.

Buffon e Allegri

«La Juve non gioca male, la Juve quando vince lo fa da squadra solida, compatta che non concede spazi e che quindi imbruttisce la partita. La nostra Juve che è arrivata due volte in finale era solida. Poi non ha vinto perché ha giocato contro un Barcellona e un Real Madrid che erano quattro volte superiori a noi. Ma senza quelle caratteristiche non saremmo mai arrivati in finale» ha detto il portiere del Parma intervistato a Tiki Taka. Si tratta del talk show sportivo condotto da Piero Chiambretti su Italia 1.