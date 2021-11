Calciomercato Juventus, aperta l’asta: si inserisce il Tottenham

Il calciomercato della Juventus per quanto riguarda il futuro guarderà con attenzione anche alla lista dei futuri svincolati.

Ci sono infatti tanti ottimi giocatori che hanno il contratto in scadenza nel prossimo mese di giugno. Se non ci sarà alcun rinnovo dunque sarà possibile ingaggiarli a parametro zero, senza spendere nemmeno un euro per il loro cartellino. La Juventus cerca rinforzi praticamente in tutte le zone del campo e per questo motivo ha sul suo taccuino diversi obiettivi, senza dubbio non semplici da raggiungere visto che la concorrenza aumenta giorno dopo giorno.

Calciomercato Juventus, lunga lista di pretendenti per Tolisso

E’ così, almeno stando agli ultimi rumors, anche per un potenziale obiettivo per il centrocampo. Un nome accostato negli ultimi mesi alla Juventus, vale a dire quello di Corentin Tolisso, mediano del Bayern Monaco. Il calciatore non rinnoverà il suo accordo con il club tedesco e ha tanti pretendenti. Sportmediaset riporta le ultime indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra, esattamente dal “Daily Mail”, secondo le quali per lui è pronta a scatenarsi un’asta internazionale. Non c’è solo l’Inter sulle sue tracce ma ora anche il Tottenham di Antonio Conte, anch’esso a caccia di acquisti a centrocampo. tedesco.