Calciomercato Juventus, bomba Vlahovic | Ecco la sua decisione

Calciomercato Juventus, ha deciso: se dipendesse solamente da lui sarebbe già in bianconero. Ecco le ultime notizie

Una decisione, almeno lui, l’avrebbe presa. Almeno a quanto riportato da TuttoSport. Ed è già un punto di partenza importante per i tifosi della Juve e non solo. Perché se ancora conta il parere del giocatore sul proprio futuro, allora di dubbi non ce ne sarebbero per la prossima stagione.

Sì, perché secondo quanto scritto dal quotidiano torinese, Dusan Vlahovic avrebbe solamente in testa la Juventus. Nessuna squadra straniera, e nemmeno altre in Italia. Se dipendesse solamente da lui, sarebbe già a Torino. A cercare di conquistare qualcosa d’importante al fianco di Dybala. Una coppia che fa davvero sognare a occhi aperti. Soprattutto perché, Dusan, si sta confermando ad alti livelli. Altissimi, diremmo, dopo l’exploit della passata stagione.

Calciomercato Juventus, Vlahovic vuole il bianconero

E sarebbe questo il vantaggio, sicuramente sensibile, che la Juve avrebbe nei confronti degli altri club, soprattutto inglesi, che lo stanno mettendo nel mirino. La doppietta al Milan, sabato sera, ha inoltre fatto drizzare maggiormente le antenne a quelle società che da un po’ di tempo stanno cercando di seguire l’evolversi della situazione. Che è chiara, comunque, visto il comunicato della Fiorentina di qualche mese fa che ha annunciato, urbi et orbi, che l’attaccante non ha nessuna intenzione di rinnovare il proprio contratto.

Manchester City, Manchester United, Tottenham e chi più ne ha più ne metta: sono queste le squadre che hanno sicuramente la possibilità economica di prendere Vlahovic ma che sono indietro nelle gerarchie del giocatore. Adesso sta a Cherubini fare il passo decisivo. Quello più importante. Per chiudere un’operazione da Juventus.