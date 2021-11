Chelsea-Juventus probabili formazioni: le scelte di Allegri

Chelsea-Juventus è l’attesa sfida di Champions League che si giocherà questa sera per la quinta giornata della fase a gironi. Le ultime sulle formazioni.

Trasferta londinese per la formazione di Massimiliano Allegri, a caccia di un risultato utile che gli consentirebbe di ottenere il primo posto nel girone. Finora la Juventus in Europa le ha vinte tutte e ha già in tasca il passaggio del turno. Per arrivare primi bisogna tenersi dietro il Chelsea e dunque anche un pareggio tutto sommato potrebbe essere un buon risultato. Ma Bonucci e compagni andranno in Inghilterra con l’obiettivo di vincere e di superare a pieni voti questo esame.

LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, assalto a gennaio: la chiave è De Ligt

LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, il grande rifiuto: ha detto no ad Agnelli due volte

Ci sono diversi giocatori indisponibili nella squadra bianconera, da Chiellini a Danilo, da Bernardeschi a Ramsey. Scelte dunque limitate per Allegri, che ha un Dybala non al meglio della condizione. Per questo motivo l’argentino dovrebbe andare in panchina, con Chiesa al fianco di Morata in avanti e l’inserimento probabile di Kulusevski sulla corsia destra e l’arretramento di Cuadrado. Nel Chelsea non c’è Lukaku in attacco.

Le probabili formazioni di Chelsea-Juventus

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Chalobah, Thiago Silva, Rüdiger; James, Jorginho, Kanté, Chilwell; Hudson-Odoi, Pulišić; Mount.

JUVENTUS (4-4-2): Szczęsny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Kulusevski, McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata.