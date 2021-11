Chelsea-Juventus, come vederla in diretta tv in chiaro o gratis in streaming

Chelsea-Juventus, streaming e dove vederla in diretta e sul web. Ecco i canali e le info utili per seguire il match dei bianconeri.

Quinta giornata di Champions League per la Juventus di Massimiliano Allegri, che oggi è ospite dei campioni in carica del Chelsea, già battuti allo Stadium. Partita tutt’altro che semplice viste anche le assenze, in palio il primo posto nel girone. Il match sarà trasmesso in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Hd (canale 252). Su Sky Go, servizio per dispositi mobili, sarà trasmessa la diretta streaming dell’incontro, così come su NOW Tv, la piattaforma live e on demand di Sky. Chelsea-Juventus sarà visibile anche in chiaro su Canale 5 e in diretta streaming gratuita su Mediaset Play. Chi si trova in viaggio o non potrà vedere la partita in tv o su internet, potrà optare per la radio, con la radiocronaca prevista su Radio Rai 1.

Nella Juventus Dybala non sarà della partita dal primo minuto, potrebbe però giocare uno spezzone a match in corso. Possibile una chance per Kulusevski come esterno d’attacco a destra, con Morata titolare affiancato da Chiesa. In difesa torna Alex Sandro. Il Chelsea non può contare su Lukaku.

Chelsea-Juventus le probabili formazioni

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger; James, Jorginho, Kanté, Chilwell; Mount, Pulišić; Hudson-Odoi.

JUVENTUS (4-4-2): Szczęsny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Kulusevski, McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata.

