Esonero Allegri, i tifosi della Juventus non perdonano | #AllegriOut virale

Juventus, dopo la brutta sconfitta di questa sera i tifosi bianconeri si sono scagliati sui social e chiedono, immediate, soluzioni.

Chelsea Juventus, una sconfitta troppo pesante. Un 4 a 0 netto che non ha lasciato dubbi sulla superiorità dell’avversario. Un’ennesima prova negativa di questa squadra che adesso fa inferocire i tanti supporter bianconeri che si interrogano sul presente ma soprattutto sul futuro dei bianconeri. Tra le ipotesi infatti, sul social più comune per commentare le partite, c’è sempre Twitter e l’hashtag #allegriout è finito in trend sul popolare social network. Il ritorno di Allegri non è stato certamente facilitato dal mercato, l’addio improvviso di CR7 e poi una squadra da rifondare. Adesso la situazione in campionato non è del tutto compromessa ma la corsa al titolo sembra ormai molto difficile. Il passaggio agli ottavi di Champions League l’unica ciliegina sulla torta con, però, un’ennesima disastrosa sconfitta che interroga i tanti supporter della Vecchia Signora. È stato veramente giusto richiamare Allegri? È una delle domande che si pone un tifoso su Twitter. Certamente il ritorno del mister, per il momento, è agrodolce ma c’è anche da dire che se la società intervenisse sul mercato per arginare, laddove c’è bisogno, forse, qualcosa si potrebbe, nuovamente rivalutare. In attesa di capire se effettivamente la Vecchia Signora interverrà pesantemente nel mercato di gennaio. Ora la situazione preoccupa una fetta dei tifosi che vorrebbero addirittura l’esonero del mister.

