Calciomercato Juventus, da Firenze non mollano | Cherubini spiazzato

Calciomercato Juventus, la Fiorentina fa sul serio per il giocatore che viene considerato una valida alternativa a Vlahovic.

La débâcle di ieri sera è comparabile ad una diagnosi feroce. Che, ovviamente, getta scompiglio in tutto l’ambiente Juventus. I bianconeri sono lontani dall’essere guariti e le differenze con il Chelsea campione d’Europa in carica sono sembrate nettissime. Davvero un brusco risveglio dopo la doppia vittoria in campionato contro Fiorentina e Lazio che sembravano aver riportato un minimo di serenità dalle parti della Continassa. Il primo posto nel girone con ogni probabilità è andato ma la sensazione che ha lasciato la partita di Londra è principalmente una.

Bisogna “ripensare” al più presto questa squadra. La rosa è stata oggettivamente indebolita con gli anni e i frequenti cambi in panchina sono la diretta conseguenza di tutto ciò. La rinascita della Juventus passerà dalle prossime campagne acquisti, in cui non si dovranno ripetere gli errori degli ultimi anni.

Calciomercato Juventus, la Viola vorrebbe Alvarez già a gennaio

Il reparto avanzato, ad esempio, è uno di quelli che ha assoluta necessità di nuova linfa. Servirebbe subito un innesto, magari già a gennaio. Ma le notizie che arrivano in queste ore da Firenze non sono buone. E no, non stiamo parlando di Dusan Vlahovic. La Fiorentina, infatti, starebbe seriamente tentando di soffiare alla Juventus il gioiellino del River Plate Julian Alvarez, seguito da mesi dal direttore sportivo bianconero Cherubini. I viola a quanto pare sono disposti a fare sul serio, come riporta il Corriere dello Sport.

Commisso ha già in canna il colpo per gennaio e, se non dovesse andare a buon fine la trattativa per Berardi del Sassuolo, il club toscano sarebbe pronto a chiudere per il giovane nazionale argentino, anche per cominciare a prepararsi al dopo-Vlahovic.