Calciomercato Juventus, rottura improvvisa | Parte a gennaio

Calciomercato Juventus, rottura improvvisa del centrocampista francese con il Marsiglia. Parte già a gennaio secondo i media transalpini

Bisogna accelerare sul mercato. Soprattutto dopo la legnata di ieri sera contro il Chelsea. Lo sa bene la Juventus, lo sa bene Cherubini, che a gennaio è chiamato a intervenire sul mercato se vuole rimanere in corsa non solo in Champions League ma anche in campionato. Dove, già da adesso, l’obiettivo è quello di riprendersi una qualificazione alla prossima massima competizione europea. Lo scudetto è già andato via.

Il reparto che è andato maggiormente in sofferenza, così come succede da almeno due anni a questa parte, è il centrocampo: McKennie è in una fase di involuzione, Bentancur mai visto, Rabiot come al solito tutto fumo e niente arrosto. Il solo Locatelli si è salvato, e nel momento in cui Allegri ha capito che non ci sarebbe stato più nulla da fare, l’ha levato dal campo pensando all’Atalanta.

Calciomercato Juventus, occasione a gennaio

Ed è in mezzo al campo che Cherubini ha tutta l’intenzione d’intervenire. E la possibile occasione arriva dalla Francia: sì, perché secondo l’Equipe, il centrocampista Kamara, in scadenza di contratto con il Marsiglia, avrebbe rotto con il suo attuale club, appunto per come sarebbe stata gestita fino al momento l’operazione rinnovo. Un elemento, Kamara, giovane, ma che ha già una buona esperienza. Sarebbe un profilo ideale.

I bianconeri monitorano quindi la situazione: ma sulle tracce del classe 1999 ci sarebbe anche il Milan, che è in forte pressing, sempre secondo il quotidiano francese, sul centrocampista. Potrebbe essere un’occasione low-cost quella di Kamara, senza dubbio. Anche se, in questo momento, forse Allegri avrebbe bisogno di gente pronta a essere mandata in campo dal primo minuto senza pensare più di tanto ai tempi di adattamento.