Calciomercato, Mou “castiga” la Juventus | Colpaccio in Liga

Calciomercato Juventus, ci pensa Mourinho a rovinare i piani dei bianconeri: l’affare in Liga assume sempre più consistenza.

La debacle patita allo Stamford Bridge deve far riflettere: una prova assolutamente impalpabile, al cospetto sì dei Campioni d’Europa in carica, ma che comunque si è presentata contro i bianconeri con una formazione fortemente rimaneggiata.

Motivo per il quale, l’urgenza di ulteriori rinforzi si fa sempre più stringete, soprattutto per rinforzare quei ruoli apparsi clamorosamente non all’altezza della situazione. Le corsie laterali e il centrocampo, a titolo di esempio: Alex Sandro, Rabiot e Bentancur si sono resi protagonisti di prestazioni che definire scialbe sarebbe solo un eufemismo. Subissata da critiche e polemiche, la mediana “londinese” di Allegri ha fatto acqua da tutte le parti; ragion per cui già a gennaio si segnalano rinforzi di un certo livello.

Calciomercato Juventus, occasione Sergi Roberto | Irrompe la Roma

Uno dei profili accostati alla “Vecchia Signora” risponde sicuramente al nome di Sergi Roberto, il cui contratto con il Barcellona scadrà la prossima estate. Sebbene i blaugrana abbiano provato ad intavolare i primi dialoghi in vista di un prolungamento, al momento non è stata ancora raggiunta la tanto attesa fumata bianca. La Juve, però, non ha mai seriamente affondato il colpo, e secondo quanto sottolineato da “El Nacional“, sarebbe la Roma la principale indiziata a sferrare l’assalto decisivo, magari già a gennaio: la richiesta del Barça, infatti, si attesta sui 5-10 milioni di euro, cifra sicuramente irrisoria per un calciatore dalle qualità di Sergi, la cui situazione contrattuale è, però, ora come ora un vero e proprio rebus. I giallorossi, dunque, si aggiungono alla già nutrita lista di pretendenti per lo spagnolo, alla luce dei rinforzi tanto attesi da Mou.