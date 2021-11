Calciomercato Juventus, assist blaugrana | Arriva a parametro zero

Calciomercato Juventus, la decisione del nuovo mister blaugrana potrebbe risultare fatale per la scelta dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, il nome di rilievo in questo mercato invernale sarà, indubbiamente, Paul Pogba. Il centrocampista francese è il giocatore in scadenza con più talento in circolazione e il suo futuro potrebbe dunque avvicinarsi a qualsiasi grande realtà europea, una di queste, oltre al Real Madrid, potrebbe anche essere il Barcellona. Ma le disposizioni tattiche del nuovo tecnico Xavi risultano fatali in tal senso. Stando infatti alle indiscrezioni de ‘El Chiringuito’, anche i blaugrana potrebbero interessarsi al fuoriclasse francese.

Xavi e l’assist decisivo su Pogba

Ma è anche vero che a decidere la squadra è poi l’allenatore, proprio così. Xavi infatti non riterrebbe opportuno l’acquisto del francese, a discapito della qualità in campo, il mister spagnolo non riterrebbe il giocatore idoneo per le sue disposizioni tattiche e qui si apre un assist decisivo per il possibile passaggio in bianconero. Come sappiamo la Vecchia Signora è ancora la squadra in pole per l’acquisto di Pogba, il gradito e grande ritorno che tutti i tifosi sognano ad occhi aperti.

Con questa negazione da parte di Xavi si potrebbe ulteriormente aprire la pista bianconera per il grande ritorno del fuoriclasse. Oggi più che mai in questa Juventus servirebbe un calciatore da quelle caratteristiche e abbiamo già visto come in passato Paul sia stato funzionale alla causa. In caso infatti di ormai certificato addio dal Manchester United, Pogba continua ad essere la prima scelta logica per la Juventus ma il vero e reale vincolo continua ad essere lo stipendio, ancora troppo alto e occorrerà limare questo dettaglio ma il colpo si fa sempre più vicino.