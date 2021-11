Calciomercato Juventus, bomba Zaniolo | Contratto fino al 2026

Calciomercato Juventus, si continua a seguire con molta attenzione il futuro di Zaniolo. Ecco la svolta: contratto fino al 2026.

La debacle subita contro il Chelsea non ha arrecato strascichi in termini di classifica, dal momento che i bianconeri avevano già strappato il pass per la qualificazione agli ottavi di Champions League, ma ha inevitabilmente contribuito a riaprire il dibattito sulla necessità che questa squadra ha, di essere puntellata.

Oltre al centrocampo, con le prestazioni horror di Rabiot e Bentancur, la sterilità offensiva ha destato particolari preoccupazioni: Morata e Chiesa non sono stati in grado di scardinare il muro Blues, e neanche l’ingresso in campo di Dybala ha migliorato la situazione. Ragion per cui, oltre che all’acquisto di un centrocampista boa, non è escluso che Cherubini non possa muoversi anche per un esterno offensivo, e in questo senso il nome di Niccolò Zaniolo è quello più caldo.

Calciomercato Juventus, anche il Tottenham su Zaniolo | La mossa della Roma

Stando a quanto riferito da l’edizione odierna de “Il Tempo”, oltre che alla Juventus, il profilo di Zaniolo, il cui contratto con la Roma scade nel 2024, piace e non poco anche ad Antonio Conte e al suo Tottenham. Tuttavia, fino a questo momento i giallorossi non hanno mai aperto all’ipotesi di una sua cessione, ed intendono prolungare il contratto dell’ala offensiva fino al 2026: una mossa che chiaramente sarebbe volta a stornare i rumours legati alla situazione Zaniolo, e ad allontanare le voci inerenti un suo addio.