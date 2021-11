Juventus, la situazione in Champions dopo il ko con il Chelsea

La Juventus torna a casa con una cocente sconfitta nella quinta giornata di Champions League. Nettamente superiore il Chelsea di Tuchel.

Si sapeva che sul campo della squadra londinese, campione in carica della Champions League, non sarebbe stato facile fare risultato. Ma non ci si poteva immaginare un risultato così pesante per una Juventus che nei primi minuti della ripresa si è smarrita, incassando un uno-due terribile che ha chiuso definitivamente il match dopo che il Chelsea era passato in vantaggio nel primo tempo con Chalobah. Sconfitta che non pregiudica il passaggio del turno, già in cassaforte, ma sposta comunque gli equilibri in classifica.

Juventus, per il primo posto nel girone ora si fa dura

Il Chelsea infatti con la vittoria di ieri sera ha raggiunto la Juve a quota 12 punti in classifica, ma di fatto sorpassa la squadra di Allegri in virtù degli scontri diretti (bianconeri vittoriosi 1-0 allo Stadium). Londinesi dunque ora al comando della classifica e per l’assegnazione matematica del primo posto occorrerà comunque attendere l’ultima giornata. La Juventus giocherà in casa contro il Malmoe mentre Jorginho e compagni saranno di scena sul campo dello Zenit. Il Chelsea vincendo sarebbe sicuro del primato in classifica indipendentemente da ogni risultato bianconero, anche in caso di una larga vittoria di Dybala e soci contro gli svedesi.