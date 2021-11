Juventus, l’affondo della stampa inglese | Il commento velenoso

Juventus, i giornalisti d’oltremanica non sono stati affatto teneri con i bianconeri dopo la batosta di Londra. Ecco il commento che fa discutere.

C’è chi, senza mezzi termini, ha parlato di una lezione di calcio. Chi invece è stato meno severo, facendo notare come l’obiettivo qualificazione, alla fine, fosse già raggiunto. Ma una cosa è certa: quella della Juventus, a Londra, non è stata una bella figura. Non solamente per in bianconeri, ma per l’intero calcio italiano – si parla di club, ovvio – uscito per l’ennesima volta a pezzi dal confronto con i colossi della Premier League, al momento forse inavvicinabili.

Eppure la vittoria nel match d’andata, vinto di misura dai bianconeri grazie alla rete decisiva di Chiesa, aveva in qualche modo tentato di ridurre le differenze che, nonostante tutto, restano evidenti. Dopo terrificante 4-0 di Stamford Bridge, però, siamo di nuovo punto e a capo.

Leggi anche: Calciomercato Juventus, da Firenze non mollano | Cherubini spiazzato

Juventus, la BBC ci va giù duro

La prima ad essere sorpresa della deludente prestazione dei bianconeri è proprio la stampa inglese. E stavolta non c’entra il dente avvelenato per l’Europeo vinto dagli Azzurri di Roberto Mancini lo scorso luglio nel loro “sacro” tempio di Wembley. I giornalisti d’oltremanica erano i primi ad aspettarsi una Juventus diversa, sulla falsariga di quella che aveva avuto la meglio poco più di un mese fa allo Stadium. Si attendevano più coraggio e soprattutto più idee dagli uomini di Massimiliano Allegri.

Spiazzati al punto tale che sulle pagine dei principali quotidiani sportivi stamattina si poteva percepire la loro incredulità. Com’era abbastanza prevedibile, non sono stati dolci nei commenti. Ad esempio la BBC, che con assoluto stupore si è chiesta “È questa è la squadra che ha vinto nove titoli di fila negli ultimi dieci anni in Italia?”.