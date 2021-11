Juventus, Chiesa silurato: “Una delusione” | Bomba di calciomercato

Juventus, Chiesa silurato in diretta: si riaprono le voci di calciomercato sull’esterno ex Fiorentina. Clamorosa indiscrezione.

Anche contro il Chelsea, Federico Chiesa non è stato in grado di esprimere al meglio tutto il suo potenziale: schierato da Allegri a supporto dell’unica punta Morata, per sostituire Paulo Dybala, l’esterno ex Fiorentina si è reso protagonista soltanto a sprazzi, non riuscendo mai ad incidere come avrebbe voluto.

Lo score realizzativo, del resto, è inequivocabile: sono soltanto due le reti messe a segno dai gioiello bianconero, equamente distribuiti tra campionato e Champions League. Un bottino troppo misero per un calciatore per il quale la Juventus dovrà sborsare 60 milioni di euro a partire dalla prossima estate, e che fino a poco tempo fa trascinava la compagine di Mancini alla vittoria dell’Europeo grazie ai suoi goals, e alle sue sgroppate funamboliche. Di questo, e di tanto altro, ha parlato il giornalista di Repubblica Emanuele Gamba, intervenuto nella diretta di CMIT TV.

Calciomercato Juventus, la bordata di Gamba e l’offerta dalla Premier per Chiesa

Gamba ha tuonato: “Chiesa non può ormai essere considerato un giovane: penso che sia emerso fondamentalmente per la mancanza di qualità attorno a lui. Credo che si tratti di una delusione rispetto a quello che è stato il suo investimento“. Parole che evidentemente non sono state recepite in Inghilterra, dove il Chelsea, come evidenziato da fichajes.net, starebbe entrando nell’ordine di idee di ritornare alla carica per Chiesa – era già stato seguito in estate – arrivando ad offrire 84 milioni di euro, all’incirca 100 milioni di euro, per provare ad ingolosire la Juve a privarsi di uno dei suoi gioielli più fulgidi.