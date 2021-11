Calciomercato Juventus, fissato il prezzo per il bomber | 60 milioni

Calciomercato Juventus, dalla Spagna si valuta la cessione del bomber ma solo davanti ad un importante offerta di 60 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, dal portale spagnolo ‘elnacional’, si parla di un importante novità per quanto concerne l’attacco. Infatti il presidente Laporta avrebbe in obiettivo per l’estate un grande colpo per scacciare tutti i demoni post addio delle pulce. Il nome in questione è, insieme a Mbappe, il giocatore più quotato a livello internazionale. Stiamo parlando del giovane Haaland che è l’obiettivo primario dell’estate. In tal senso se i blaugrana riuscissero ad acquistare il talento norvegese libererebbero il posto di Depay che a questo punto potrebbe essere messo sul mercato.

Juventus su Depay | 60 milioni la domanda

Il bomber olandese piace molto ad Allegri e potrebbe dunque tornare di moda in casa bianconera qualora, appunto, il Barca dovesse decidere di venderlo con tanto di benestare del presidente Laporta. Una cessione che troverebbe consensi appunto, risultando fatale, in caso di acquisto di Haaland. Il vero e reale limite è solo la richiesta economica, decisamente eccessiva, in questo momento, per le casse dei bianconeri.

C’è da dire che l’obiettivo primario in attacco per Allegri & co continua a rimanere il bomber della Fiorentina Vlahovic, in caso di benestare del presidente Commisso la Juventus avrebbe il proprio attaccante ma è anche vero che la suggestione Depay, in caso di mancato assalto al serbo, potrebbe risultare il piano b più ghiotto sul mercato europeo. Staremo a vedere quello che succederà in estate.