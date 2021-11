Calciomercato Juventus, sfida al Liverpool | Il talento visionato in EL

Calciomercato Juventus, il Liverpool avrebbe messo nel mirino un obiettivo comune ai bianconeri, si parla di un giovane talento.

Calciomercato Juventus, occhi puntati sui prospetti del presente ma soprattutto del futuro, e in tal senso il nuovo, possibile, acquisto dei Reds è certificato visto che a seguirlo da vicino ci sarebbe anche l’entourage bianconero. Si parla del giovane centrocampista Aguibou Camara, classe 2001 che sta stregando l’Olympiakos. Entrambi i club lo vogliono e si potrebbe dunque aprire un’asta su di lui.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, conferenza stampa Allegri | Le parole del mister pre Atalanta

La Juventus vuole il nuovo talento in mediana

Giocatore che date le caratteristiche potrebbe rientrare perfettamente nei canoni voluti da Allegri. Un centrocampista completo e già dalla grande tecnica. In questo momento un restyling in mediana è ciò che ci vuole, non è un caso che se si faranno acquisti nella finestra invernale saranno, ovviamente, a centrocampo. In tal senso il crack dell’Olympiakos è il profilo giusto. La Juventus avrebbe infatti inviato degli scout in Grecia per seguirlo da vicino e intavolare una possibile trattativa. Come dicevamo poc’anzi, l’obiettivo della Vecchia Signora è di rifondare il centrocampo che non è esente da critiche negli ultimi anni.

LEGGI ANCHE >>> Bonucci e la Juventus non sono abituati | Pesano i problemi economici

Camara è già diventato un nome molto conosciuto in Grecia nonostante l’ancora giovanissima età. Su di lui ci sarebbe anche il forte interesse del Liverpool, consapevole del possibile grande crack. Adesso c’è da capire quale delle due realtà europee tenterà il passo successivo andando incontro ad un possibile grande nome del domani. Staremo a vedere cosa succederà, sicuramente è più auspicabile in estate che nell’immediato ma la Juventus ha intenzione di osservare più profili giovani così da rifondare, letteralmente, la rosa. L’obiettivo di Allegri bis è anche questo, riemergere oggi per dominare domani.