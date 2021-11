Calciomercato Juventus, colpo in Premier | Ecco la punta “alla Mandzukic”

Calciomercato Juventus, alla fine della gara contro il Chelsea Cherubini è rimasto in Inghilterra. Spunta l’alternativa a Vlahovic

Dopo la partita contro il Chelsea, il direttore sportivo della Juventus, secondo quanto riportato da TuttoSport questa mattina, è rimasto a Londra. I motivi principali sono due: sono stati innanzitutto sondati diversi possibili interessamenti a giocatori in uscita come Rabiot, Ramsey e Kulusesvski, che si è cominciato anche a pensare a una possibile alternativa a Vlahovic. Un colpo che diventa sempre più complicato.

Una punta alla Mandzukic, diciamo: forte nel gioco aereo, uno che non si tira mai indietro. Uno che riesce anche a segnare. Parliamo di Mitrovic del Fulham, serbo come Vlahovic. Centoottantanove centimetri per novanta chili. Ha un contratto in scadenza con la società inglese nel giugno del 2026, prolungato la scorsa estate. Ma davanti a un reale interesse bianconero, non ci dovrebbero essere problemi.

Calciomercato Juventus, Cherubini punta Mitrovic

Classe 1994, nella Serie B inglese, quest’anno, ha messo a segno 21 reti in 18 presenze. Sì, gioca nella seconda serie inglese Mitrovic, ma nonostante questo Cherubini lo avrebbe messo nel mirino per la Juventus. Il valore del suo cartellino si aggira intorno ai 18 milioni di euro. Ma lo stesso, pur di lasciare il Fulham, potrebbe spingere con il suo attuale club per lasciarlo partire a meno. Difficile, ma non impossibile.

Diciamo che, fisicamente, potrebbe essere realmente un elemento importante. Bisogna capire, però, come lo stesso possa arrivare in Serie A a gennaio, ed essere subito utilizzabile per Massimiliano Allegri. Il piano B, insomma, non stuzzica nessuno. Solo ed esclusivamente Vlahovic. Questo deve essere il vero e unico obiettivo di Pinto.