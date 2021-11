Calciomercato Juventus, scippo low cost | Lo vuole il Fenerbahçe

Calciomercato Juventus, scippo turco: il Fenerbahce vista la possibile partenza di Ozil punta lo spagnolo.

È sempre stato uno di quei calciatori nel mirino della Juventus. Soprattutto perché piace a Massimiliano Allegri: tecnico, capace di decidere una partita con una giocata, e che sa giocare in più posizioni del campo.

Ma secondo quanto riportato dalla Spagna, sul calciatore ci sarebbe il Fenerbahce. Il club turco infatti sarebbe alla ricerca di un fantasista che vada a sostituire Ozil: il tedesco sarebbe entrato nel mirino del Barcellona. Xavi, infatti, dopo aver preso Dani Alves, punta a un altro calciatore di esperienza per la sua squadra, assai giovane, e che ha bisogno di qualità in rosa. Ma anche di gente che sappia gestire i momenti particolare della stagione.

Leggi anche –> Juventus, bufera Allegri | “Gli serve lo psicologo”

Calciomercato Juventus, il Fenerbahçe su Isco

E la società starebbe corteggiando Isco del Real Madrid. Il maiorchino, dopo otto anni con la maglia Bianca addosso, va in scadenza nel prossimo mese di giugno. Di rinnovo al momento non se ne parla. E la Juve appunto per quanto sognava il colpo a parametro zero. Sogna, anzi, perché non è assolutamente detto che lo spagnolo accetti la proposta turca. Sarebbe un passo indietro importante nella sua carriera.

Essendo in scadenza inoltre, Cherubini potrebbe anche tentare un possibile assalto a gennaio. Magari con un piccolo indennizzo potrebbe strappare il calciatore al Real Madrid di Carlo Ancelotti che se ne priverebbe volentieri per fare spazio a un nuovo colpo. Una situazione in evoluzione, insomma. Che potrebbe comunque prendere, a quanto pare, una piega diversa da quella voluta e sognata da Allegri. Isco è un elemento di enorme qualità. Quello che fa al caso della Vecchia Signora. Vedremo.