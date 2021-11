Calciomercato Juventus, ormai ha deciso | Andrà via a parametro zero

Nel prossimo calciomercato la Juventus dovrà cercare per forza di cose volti nuovi per rinnovare l’organico di mister Allegri.

Nell’ultimo periodo le cose non sono andate affatto per il verso giusto in casa bianconera. Il ko contro il Chelsea aveva fatto scattare l’allarme, anche se la qualificazione al prossimo turno di Champions League non è in pericolo. Allarme che continua però a suonare dopo la sconfitta allo Stadium contro l’Atalanta. Un ko che allontana sempre più dalla zona Champions League e che sottolinea le difficoltà sul piano del gioco da parte di una squadra che non riesce a trovare la via della rete. Probabilmente nelle prossime sessioni di mercato la Juventus dovrà cercare un centravanti che possa segnare con regolarità e fornire un grande contributo in zona gol.

Calciomercato Juventus, Lacazette lascerà l’Arsenal a fine stagione

Certo, da settimane si sta parlando con insistenza dell’interesse del club bianconero per Dusan Vlahovic. Ma il centravanti della Fiorentina ha una valutazione alta ed è corteggiato da grandi squadre europee. Sta diventando un obiettivo sempre più difficile da raggiungere.

Alexandre #Lacazette is geared not to extend his contract with #Arsenal (expires in June 2022). He is getting ready to leave as a free agent at the end of the season. #transfers #AFC — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 27, 2021

C’è però un possibile obiettivo che si potrà raggiungere la prossima estate a parametro zeto. Stiamo parlando del centravanti dell’Arsenal Lacazette. Il suo contratto con i Gunners scadrà il prossimo 30 giugno e come ha scritto il giornalista Nicolò Schira su Twitter il calciatore non ha intenzione di rinnovarlo. E’ pronto ad accasarsi altrove a parametro zero alla fine di questa stagione. E di sicuro anche a lui i corteggiatori non mancano, se la Juventus vorrà prenderlo dovrà cercare di anticipare la concorrenza.