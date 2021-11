Dybala e la Juventus, “giallo rinnovo” | Dati impietosi: 75%

Paulo Dybala e la Juventus a giorni annunceranno il rinnovo di contratto. La situazione però non sempre essere tutta lineare come appare.

Il capitano della Vecchia Signora è sotto accusa. Situazione pesante, perché la sua Juventus è lontana dalla Champions e, qualcuno direbbe per fortuna, anche da Europa e Conference League. Paulo Dybala, partito Cristiano Ronaldo, non ha prese in mano la sua squadra. Anzi continua a convivere con infortuni di ogni tipo che ne stanno pregiudicando il campionato. Troppo per i dieci milioni di euro su cui si stanno accordando procuratore e società. In più c’è un dato, sportivo, che preoccupa ulteriormente.

Dybala, rendimento flop

Quando Paulo Dybala è partito dall’inizio, la Juventus non ha praticamente mai vinto. Su sette match in cui il numero 10 è stato inserito negli undici di base, sono arrivate soltanto due vittorie. Vale a dire quelle contro lo Spezia e la Fiorentina. Si è toppato invece al cospetto di Udinese, Empoli, Milan, Sassuolo, Verona e Atalanta. Oggettivamente potrebbe esserci un problema non di secondaria importanza. La dirigenza sta analizzando la cosa, riflettendo se effettivamente il gioco valga la candela. Ad occhio e croce… no.