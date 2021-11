Juventus, non solo Chiesa e Mckennie | Infortunio dell’ultim’ora

Juventus, piove sul bagnato per Allegri: sono stati effettuati altri esami al J Medical oltre a quelli di Chiesa e Mckennie.

La Juventus esce con le ossa rotte dalla sfida contro l’Atalanta, non solo perché si allontana in maniera sempre più preoccupante dal quarto posto, l’ultimo che garantisce l’accesso alla Champions League, ma anche per gli infortuni rimediati nel corso della sfida contro gli orobici.

Chiesa e Mckennie erano già stati costretti ad abbandonare anzitempo il manto erboso dello Stadium, rispettivamente per un problema al flessore, e per una distorsione al ginocchio: due assenze di non poco conto, se si considera che entrambi sono diventati titolari inamovibili per lo scacchiere di Allegri. Tuttavia, in mattinata ha raggiunto il J Medical un altro calciatore, che si è sottoposto ad esami strumentali.

Juventus, controlli anche per Pellegrini in mattinata

Come riferito dal giornalista di Sportitalia Giovanni Albanese, in mattina si è recato al J Medical anche Luca Pellegrini, per sottoporsi ad ulteriori esami. Da capire quale sia la natura del problema fisico accusato dal terzino ex Cagliari che, quando chiamato in causa contro la Lazio, non ha fatto assolutamente rimpiangere Alex Sandro, con il laterale brasiliano finito invece nel mirino della critica per le ultime prestazioni non proprio esaltanti.