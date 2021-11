Juventus, Salernitana nel mirino | La mossa di Allegri

Non ci sono alternative alla vittoria per la Juventus nella prossima partita che i bianconeri disputeranno sul campo della Salernitana.

Non c’è nemmeno il tempo per metabolizzare l’ultima partita di campionato che già si deve pensare alla prossima. La Juventus tornerà infatti in campo per la 15esima giornata di serie A sul campo della Salernitana. Squadra che naviga nei bassifondi della graduatoria e che proverà ad approfittare del momento poco positivo di Dybala e compagni per conquistare un risultato a sorpresa. Allegri deve fare i conti con i problemi legati all’infermeria, con Chiesa e McKennie ko. Assenze pesanti che si aggiungono ad altre assenze e per le quali il tecnico dovrà studiare cambiamenti nel suo undici titolare. Con il problema del gol da risolvere e una vittoria da conquistare a tutti i costi, bisogna reagire nel migliore dei modi a questa fase poco favorevole della stagione.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, via libera per il giocatore: la Roma si defila

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, scacco matto al Milan: Cherubini cala il tris

Juventus, Rabiot spostato in mediana o si cambia modulo?

Viste le indisponibilità si può ipotizzare una mossa di Allegri, ovvero l’accentramento di Rabiot al fianco di Locatelli in mezzo al campo. Ruolo che ovviamente il francese ha già ricoperto e che porterebbe all’utilizzo dal primo minuto di Bernardeschi come esterno sinistro. Tuttavia non è da escludere nemmeno l’ipotesi che l’allenatore possa cambiare modulo. In questo caso potrebbe tornare invece Chiellini in campo dal primo minuto per comporre un terzetto in difesa, con Cuadrado ed Alex Sandro come esterni di centrocampo. I prossimi allenamenti comunque potrebbero essere degli utili indicatori per capire come scenderà in campo la Juventus in una partita nella quale si dovrà cercare assolutamente una vittoria per non aprire una crisi.