Calciomercato Juventus, a centrocampo sa fare tutto | Pronta l’asta per lui

Per il calciomercato della Juventus si fanno sempre più incandescenti le voci riguardo nuovi possibili acquisti dei bianconeri.

Non è ormai un mistero che già a gennaio potrebbero esserci dei cambiamenti nella rosa di Massimiliano Allegri, anche se probabilmente è in estate che potrebbero arrivare diversi volti nuovi. Le valutazioni si faranno alla fine della stagione ma finora il cammino della Juventus, specie in campionato, è stato tutt’altro che esaltante. Il reparto che più di altri vedrà delle novità è il centrocampo. Prima si dovranno cedere gli elementi che non sembrano rientrare negli schemi di Allegri, poi si cercheranno mediani che possano sposare al meglio le idee di gioco dell’allenatore. Con un nome nuovo e italiano che potrebbe stuzzicare la fantasia dei bianconeri come del resto ha già fatto con la fantasia di tutti i top club della serie A.

Calciomercato Juventus, Frattesi fa gola a tutte le big

Stiamo parlando di Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo che si sta mettendo in grande evidenza durante questo torneo. E’ un mediano moderno, completo, che sa fare benissimo entrambe le fasi e che è dotato di grande tecnica. La sua crescita nelle ultime stagioni è stata davvero esponenziale. Come sottolinea il portale Calciomercato.it le sue prestazioni non stanno passando affatto inosservate. In serie A non solo la Juventus, ma anche Milan, Inter, Napoli e Roma stanno cercando un centrocampista con le sue caratteristiche. Ed è dunque facile pensare che possa scatenarsi per lui una vera e propria asta. Il Sassuolo per ora se lo tiene stretto, non pare affatto intenzionato a cedere il suo gioiello. Di una sua possibile cessione se ne potrebbe però parlare magari nel corso della prossima estate.