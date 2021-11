Calciomercato Juventus, la “resa” di Cherubini: 20 milioni di euro all’anno!

Calciomercato Juventus, il direttore sportivo Cherubini non potrebbe fare niente di fronte ad un’offerta simile: da 20 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, la strada che porta a Ousmane Dembele sembra sempre più lontana, anzi, se dovesse confermarsi l’offerta che uno dei club di Premier League è intenzionato a fare, cioè 20 milioni di euro, allora, anche il Barcellona potrebbe non riuscire a trattenerlo, nonostante il giocatore sia propenso a rimanere. Somme decisamente folli per lo scenario bianconero. La Vecchia Signora non potrà certamente permettersi un così importante stipendio e pertanto, in caso di accettazione, Cherubini se ne chiamerebbe fuori dalla trattativa, nonostante l’iniziale interesse per un esterno decisamente di qualità come il francese.

Offerta da 20 milioni all’anno per Dembele

Il giocatore francese, nonostante le lusinghe della Premier, preferirebbe, comunque, rimanere ancora a Barcellona, laddove nonostante i problemi fisici si trova molto bene Ma c’è da dire che il giocatore potrà rimanere soltanto se il club sarà intenzionato a rivedere l’offerta del contratto iniziale.

Di conseguenza, stando alle indiscrezioni di ‘footmercato.net’ in quest’ottica, i blaugrana non si sarebbero ancora arresi sulla pista che porta all’esterno francese nonostante le grandi difficoltà riscontrate fra domanda e offerta. Ma stando alle indiscrezioni le richieste dell’esterno francese sono chiare: il campione del mondo 2018 viene considerato un potenziale Pallone d’Oro e questo particolare potrebbe incidere anche nelle valutazioni dello stipendio. Joan Laporta presidente del Barcellona e i suoi collaboratori, si incontreranno nuovamente per trattenere il contratto di Dembele, ma sarà necessario tirare fuori un’offerta convincente che permetta al giocatore di rimanere ancora a lungo.