Calciomercato Juventus, futuro già in bilico: Allegri salta se…

Calciomercato Juventus, la panchina del tecnico livornese è ancora solida, ma nei prossimi mesi potrebbe aprirsi diversi scenari.

Neanche i più pessimisti, ad inizio stagione, avrebbero ipotizzato uno scenario simile. Non è che ci si aspettasse una Juventus in versione schiacciasassi, come lo è stata più volte durante il primo ciclo di Massimiliano Allegri. Ma nemmeno di vedere la squadra in totale affanno e distante addirittura sette punti punti dalla zona Champions League dopo quattordici giornate. Non è un caso che questo sia uno dei peggiori avvii della storia bianconera degli ultimi trent’anni.

La Vecchia Signora non partiva così male dalla stagione 1998-99. Quando, a campionato in corso, fu esonerato Marcello Lippi e sostituito con Carlo Ancelotti. Potrebbe toccare la stessa sorte al tecnico toscano, richiamato dopo due anni dal presidente Andrea Agnelli per ricostruire una Juventus vincente?

Calciomercato Juventus, Allegri via nel caso in cui non arrivasse tra le prime quattro

Come spiega la Gazzetta dello Sport, il progetto Allegri poggia su basi diverse rispetto a quelle, più fragili, dei suoi predecessori. E non c’entra solamente il suo passato vincente oppure il rapporto di amicizia con il presidente. L’allenatore livornese, infatti, resterebbe anche se non dovesse centrare il primo posto. Un po’ come se la dirigenza l’avesse già messo in conto. Dirigenza che però non pensava potesse rivelarsi così complicata la sua seconda avventura torinese.

E la domanda sorge spontanea. Allegri verrà confermato anche se dovesse mancare, oltre allo scudetto, anche il piazzamento Champions? Ecco, qui probabilmente il discorso cambierebbe, come scrive la Rosea. Perché non centrare almeno il quarto posto sarebbe un fallimento troppo grande, dal quale neanche uno come Allegri potrebbe passare indenne.