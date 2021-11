Calciomercato Juventus, la decisione del Real su Paul Pogba

Per il calciomercato della Juventus ormai da diverse settimane circolano nomi importanti come possibili rinforzi dei bianconeri.

Anche la stagione in corso sta sottolineando come per la Juve ci sia la necessità di rinforzare la sua rosa e anche ringiovanirla, vista che tanti elementi hanno superato i trent’anni. I tifosi bianconeri hanno anche un grande sogno, considerando che il centrocampo è il reparto che dovrebbe subire i maggiori cambiamenti. Vale a dire il ritorno a Torino di Paul Pogba. Il campione francese sarà uno dei calciatori più ambiti durante la prossima estate, specie se – come pare – non rinnoverà il suo contratto in scadenza con il Manchester United il prossimo 30 giugno. E’ chiaro che una stella del calcio mondiale come il centrocampista faccia gola a tanti club, ancor più se esistesse la possibilità di portarlo a casa a parametro zero.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, via libera per il giocatore: la Roma si defila

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, scacco matto al Milan: Cherubini cala il tris

Calciomercato Juventus, il Real vuole Pogba ma solo gratis

Non c’è ovviamente solo la Juventus tra i club che continuano a monitorare la situazione Pogba. Anche il Real Madrid è molto interessato alle prestazioni del francese e vorrebbe averlo in squadra nella prossima stagione. Ma come si legge su Sportmediaset solamente ad una condizione. Vale a dire che il mediano arrivi alla scadenza contrattuale con la facoltà di accasarsi altrove a parametro zero. Il Real Madrid infatti non intende spendere alcuna cifra per il suo cartellino. L’impressione è che ad ogni modo il futuro di Pogba continuerà ad essere un vero e proprio tormentone per tutto l’inizio del 2022, con lo United che spera ancora di convincerlo a legarsi nuovamente ai Red Devils visto che non vorrebbero perdere un campione del genere.