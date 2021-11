Calciomercato Juventus, le sue parole fanno pensare ad un cambio di strategia. Ecco cosa potrebbe succedere da qui a gennaio.

Tutte lo desiderano, ma di offerte ufficiali nemmeno l’ombra. La Juventus si era fatta avanti qualche settimana fa, ma di concreto ancora c’è veramente poco. Almeno a sentire il vicepresidente del River Plate, Jorge Brito, tornato a parlare a proposito del gioiellino Julian Alvarez, in questo momento appetito da mezz’Europa. Il dirigente dello storico club argentino è intervenuto prima del match che vedrà impegnati i suoi Millionarios, freschi campioni d’Argentina, contro il Rosario Central. “Alvarez ha ancora molto da dare dalla squadra – ha detto Brito a TNT Sports – Per questo motivo abbiamo intenzione di rinnovare il suo contratto”.

Il River Plate, dunque, ancora ci spera. Sa che sarà difficile, quasi impossibile trattenere un talento del genere, ma quantomeno proverà a non perderlo a zero, ricavando qualcosa dalla sua eventuale cessione ad un grosso club europeo.

Calciomercato Juventus, le parole del vicepresidente Brito su Alvarez

“Siamo consapevoli del momento che sta attraversando – ha continuato Brito – ma non c’è stata ancora nessuna offerta ufficiale per lui. Normale che le migliori squadre del mondo siano interessate ad un prospetto del suo calibro. Julian ha una clausola rescissoria che non possiamo evitare”. Parole che, se lette tra le righe, nascondono una certa rassegnazione. Da Buenos Aires stanno aspettando la proposta giusta, che probabilmente non è ancora arrivata.

Forse la situazione potrebbe sbloccarsi nel prossimo mese di gennaio, alla riapertura del calciomercato. Resta il fatto che Alvarez faccia gola a molti: non sarà semplice, per i bianconeri, mettere le mani su un talento del genere.