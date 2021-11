Calciomercato Juventus, inserimento Siviglia | Lo vuole anche Monchi

Calciomercato Juventus, inserimento del Siviglia sul giocatore. Secondo le ultime notizie lo vorrebbe anche Monchi

Lo vorrebbe anche Monchi, l’ex diesse della Roma che dopo un momento così della sua carriera – quello in giallorosso – è tornato nella sua casa naturale, il Siviglia. E il direttore sportivo della squadra andalusa, dopo aver preso Gomez lo scorso gennaio, sarebbe pronto a sondare il terreno per un altro calciatore della Serie A. Questa volta bianconero.

Sì, perché secondo ElGolDigital, il club spagnolo a gennaio potrebbe farsi avanti per prendere Dejan Kulusevski: lo svedese, è evidente, non rientra nei piani di Massimiliano Allegri. La Juve lo vuole cedere al miglior offerente, e il fatto che ci sia anche il club spagnolo sul calciatore, potrebbe anche scatenare un’asta attorno allo stesso. Perché Kulu è conteso anche in Premier League: Tottenham ed Everton soprattutto, sarebbero disposte a fare carte false per averlo.

Calciomercato Juventus, il piano del Siviglia

Monchi, in ogni caso, ci proverà. Su questo al momento sembrano esserci davvero pochi dubbi. E avrebbe un piano il direttore sportivo: quello di chiederlo in prestito alla società bianconera ameno per sei mesi, e metterci un obbligo di riscatto nella prossima stagione qualora si realizzassero delle determinate condizioni. Ovviamente, Cherubini, spera di cederlo in maniera definitiva al più presto: la cifra richiesta dalla società bianconera è di almeno 30 milioni di euro, anche per ammortizzare in qualche modo l’investimento di 35 fatto una stagione e mezza fa, ormai, quando Paratici lo strappò all’Atalanta.

Vedremo nelle prossime settimane quale sarà lo sviluppo di questa situazione. La cosa certa, però, è quella che la Juve non vede l’ora di privarsi di un calciatore che solamente a sprazzi ha fatto vedere di quello che sarebbe capace di fare. In casa bianconera serve continuità. Sempre. E un elemento così non può essere ovviamente tenuto in considerazione.