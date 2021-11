Federico Chiesa si è infortunato e tornerà disponibile solo nel 2022. L’ala della Juventus però potrebbe addirittura essere ceduto per fare cassa secondo la Gazzetta dello Sport.

La situazione è drammatica, come solo post-calciopoli fu. La Gazzetta dello Sport spiega che Federico Chiesa potrebbe addirittura essere ceduto per fare cassa qualora non arrivi la Champions League. Ecco, pertanto, considerato l’infortunio che lo terrà lontano dai campi di gioco fino al 2022, potrebbe non giocare più con la Vecchia Signora. E’ uno scenario apocalittico a cui nessuno vuole pensare, ma che è verosimile come pochi. In casa bianconera bisogna fare i conti con la realtà dei fatti.

Chiesa verso l’addio. Come De Ligt

Matthijs de Ligt, Paulo Dybala e Federico Chiesa sono ovviamente i primi calciatori a cui pensano i tifosi, i talenti su cui costruire idealmente la squadra di domani. Dybala vive una situazione particolare, che ormai conoscono tutti: ha un accordo con il club per il rinnovo del contratto ma questioni tecniche hanno rinviato (più volte…) la firma e l’ufficializzazione.

Il suo futuro dovrebbe essere svincolato dai risultati della squadra. Molti più dubbi nascerebbero invece sulla possibilità di tenere De Ligt e soprattutto Federico, in caso di caduta in Europa League. Federico piace a tante squadre europee, soprattutto inglesi, e in queste settimane si parla parecchio della possibilità che alla Juve arrivi un’offerta per lui per l’estate.