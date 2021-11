Juventus, Allegri provoca: “O non capisco niente io…”

Salernitana Juventus, la conferenza stampa del mister pre campionato, domani una sfida cruciale contro la Salernitana: obiettivo tre punti.

Juventus, un’altra brutta sconfitta in campionato che ha determinato un brutto momento che sta vivendo la squadra di Allegri, proprio per riprendersi nell’immediato la partita di domani contro la Salernitana sarà cruciale la partita, per rispondere immediatamente sul campo. Ecco le parole del mister a riguardo in conferenza stampa che ha lanciato anche una provocazione su Morata

“Morata sabato ha fatto una delle migliori partite da quando è iniziata la stagione: tecnicamente, caratterialmente, ha lavorato bene per la squadra e sabato è stato uno dei migliori in campo. E questo mi dispiace: i giudizi vanno dati sull’oggettività della prestazione. O non capisco niente io, e può darsi, o ci sono dei partiti presi perché Alvaro ha fatto la sua migliore prestazione“.

“La gara di Salerno sarà complicata, tifosi molto caldi. Bisogna fare una partita migliore di Verona, sennò rischiamo la sconfitta pure qua. Bisogna continuare a lavorare con serenità, fare qualcosina in più perché quello fatto fino adesso non basta”.

“Juventus ad un bivio? In questo momento ci vuole ordine e concretezza ma soprattutto serenità, ci sono momenti in cui le cose vanno bene ma tra tre mesi tutto potrebbe cambiare. Abbiamo comunque tanti obiettivi da raggiungere, se vediamo le cose in modo positivo adesso le cose diventano interessanti. Dobbiamo uscire dalla tempesta”.

“De Sciglio titolare? Lo rivedremo col Genoa”.

“Nuovi attaccanti? Le scelte che hanno fatto sul mercato sono state giuste, stiamo facendo pochi gol ma Morata è sempre un giocatore valido: l’anno scorso ne ha fatti tanti, quindi sono fiducioso sulla mia rosa”.

“Kulusevski e Dybala insieme? Possono giocare”.

“Chiesa infortunato? Lo vedremo dopo le feste”.

“Giocatori demotivati? Dobbiamo passare questo momento e ne usciremo, ci vuole calma e pazienza. Più ci agitiamo e più facciamo casino ma dobbiamo rimanere uniti e fare le cose semplici”.

“Kaio Jorge? Un ragazzo giovane che sta crescendo, ha bisogno di fare esperienza come altri giovani che abbiamo in rosa. Ci può dare una mano importante”.

“Non arrivare in Champions? Non c’è nessuna transizione. Siamo consapevolmente sesti in classifica. Bisogna essere responsabili e per ora siamo ancora in corsa per tutto, comprese due Coppe da giocare. Una bella rincorsa da vivere e pure stimolante”.

